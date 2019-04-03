Oppo A7n официально анонсирован

В последнее время компании вроде Oppo и Vivo доказывают, что не обязательно тратить много денег на приобретение дорогого флагмана, чтобы получить все необходимые возможности от своего смартфона. К примеру, в продажу вскоре поступит смартфон Oppo A7n, который является улучшенной версией Oppo A5s. У этого гаджета пока что нет цены, но он явно сфокусирован на тех пользователях, которые хотят получить крутой продукт за адекватные деньги. Может здесь и нет самой классной на рынке камеры, но все базовые функции есть, плюс дисплей качественный, дизайн привлекательный и все в таком духе. Я уверен, что компания выставит на продукт адекватную стоимость и можно будет говорить о прямой конкуренции с любым представителем среднего класса на рынке.