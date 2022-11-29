Oppo Find N2 получит два дисплея на 120 Гц

Рынок складных смартфонов постепенно заполняется новыми интересными моделями, что позволяет пользователю теоретически приобрести то устройство, которое ему нравится больше всего. Правда, даже с условным выбором на самом деле все устройства практически одинаковые, но это уже другой вопрос. И теперь у нас появилась информация о том, что смартфон Oppo Find N2 получит два дисплея с частотой обновления 120 Гц. Это позволит пользователю более комфортно поглощать контент и получать от этого море удовольствия, так как 120 Гц против классических 60 Гц не идут ни в какое сравнение. Другое дело, что в определённых ситуациях это негативно сказывается на длительности автономной работы, но это уже совсем другой вопрос — придётся выбирать.

Да, безусловно, мы уверены, что у Oppo Find N2 будет программный режим, который ограничит частоту обновления матрицы для того, чтобы пользователь мог получить большее время автономной работы, если ему хватает 60 Гц. О других характеристиках смартфона пока что информации нет, но если вы достаточно долго хотели себе складной смартфон и вас по каким-то причинам не устраивают уже имеющиеся предложения на рынке, то можно смело попробовать этот гаджет, когда он отправится в продажу. В теории, производитель должен анонсировать устройство до конца текущего года, но осталось не так уж много времени на самом деле, так что сейчас говорить об этом сложно. Стоит подождать новых сливов данных от инсайдеров, а потом решить ждать Oppo Find N2 или не стоит.