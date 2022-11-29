Oppo Find N2 получит два дисплея на 120 Гц

Да, безусловно, мы уверены, что у Oppo Find N2 будет программный режим, который ограничит частоту обновления матрицы для того, чтобы пользователь мог получить большее время автономной работы, если ему хватает 60 Гц. О других характеристиках смартфона пока что информации нет, но если вы достаточно долго хотели себе складной смартфон и вас по каким-то причинам не устраивают уже имеющиеся предложения на рынке, то можно смело попробовать этот гаджет, когда он отправится в продажу. В теории, производитель должен анонсировать устройство до конца текущего года, но осталось не так уж много времени на самом деле, так что сейчас говорить об этом сложно. Стоит подождать новых сливов данных от инсайдеров, а потом решить ждать Oppo Find N2 или не стоит.