Oppo Find N2 получит два дисплея на 120 Гц

Рынок складных смартфонов постепенно заполняется новыми интересными моделями, что позволяет пользователю теоретически приобрести то устройство, которое ему нравится больше всего. Правда, даже с условным выбором на самом деле все устройства практически одинаковые, но это уже другой вопрос. И теперь у нас появилась информация о том, что смартфон Oppo Find N2 получит два дисплея с частотой обновления 120 Гц. Это позволит пользователю более комфортно поглощать контент и получать от этого море удовольствия, так как 120 Гц против классических 60 Гц не идут ни в какое сравнение. Другое дело, что в определённых ситуациях это негативно сказывается на длительности автономной работы, но это уже совсем другой вопрос — придётся выбирать.

Да, безусловно, мы уверены, что у Oppo Find N2 будет программный режим, который ограничит частоту обновления матрицы для того, чтобы пользователь мог получить большее время автономной работы, если ему хватает 60 Гц. О других характеристиках смартфона пока что информации нет, но если вы достаточно долго хотели себе складной смартфон и вас по каким-то причинам не устраивают уже имеющиеся предложения на рынке, то можно смело попробовать этот гаджет, когда он отправится в продажу. В теории, производитель должен анонсировать устройство до конца текущего года, но осталось не так уж много времени на самом деле, так что сейчас говорить об этом сложно. Стоит подождать новых сливов данных от инсайдеров, а потом решить ждать Oppo Find N2 или не стоит.
Samsung производит Tensor G2 для Google…
Многие пользователи удивляются тому, что некоторые крупные производители смартфонов могут легко отдать св…
86-дюймовый Konka TV U86V9 подешевел до $550 …
Мы уже публиковали новости о том, что некоторые крупные китайские производители снизили цены на свои устр…
Экран iPhone 14 Pro Max назван лучшим в мире…
С момента релиза новых iPhone 14 в сети не утихают обсуждения относительно производительности новых смарт…
Смартфон Poco M5 подешевел до 11 тысяч рублей …
Компания Xiaomi в рамках «Чёрной пятницы» решила снизить цену на смартфон Poco M5, который с 24 по 29 ноя…
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брат…
Вчера прошла запланированная презентация Apple, в рамках которой помимо наушников и часов, были, ожидаемо…
Бестселлер Redmi K50 снова появился в продаже…
Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi K50 снова доступен для покупки в официальном магазине …
Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…
Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…
Блогер протестировал функцию Crash Detection на iPhone 14 Pr…
На презентации компании Apple, которая состоялась две недели назад, представители компании рассказали о н…
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor