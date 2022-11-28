Oppo Find N2 приписывают складные экраны Samsung AMOLED E6

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новой порцией информации о складном смартфоне Oppo Find N2, официальный релиз которого ожидается 14 декабря. Утверждается, что аппарат оснастят гибким 7,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1792 пикселя и внешним 5,54-дюймовым экраном с разрешением 2120:1080 пикселей. Речь идет о новых панелях AMOLED E6 от Samsung с кадровой частотой 120 Гц.

Также сообщается, что смартфон получит тройную камеру Hasselblad с главным модулем разрешением 50 Мп (новый датчик изображения Sony IMX890), сверхширокоугольным модулем на основе сенсора IMX518 и телемодулем с двукратным оптическим зумом на датчике IMX709. В качестве аппаратной основы будет использовать топовый чипсет первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.