Oppo Find N5 будет поддерживать спутниковую связь

Некоторое время назад западные журналисты подтвердили, что предстоящий ультратонкий складной смартфон Oppo Find N5 будет поддерживать зарядку мощностью 50 Вт и иметь водонепроницаемость по стандарту IPX9. Более того, теперь появились новые детали грядущего смартфона, которые уточняют некоторые особенности будущего флагмана производителя. Суть в том, что новое устройство было сертифицировано китайским агентством 3C, которое подтвердило, что на локальном рынке смартфон будет доступен в двух версиях. Стандартная версия с поддержкой 5G с кодовым названием PKH110 будет дополнена моделью с функцией спутниковой связи, которая получила номер PKH120. При этом обе версии будут поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт, то есть сертификат опровергает ранее представленный слух о том, что устройство получит зарядку на 50 Вт.

Также ожидается, что Oppo Find N5 будет оснащён мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройной основной камерой на 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 5600 мАч. Также есть данные о том, что новое устройство будет выпущено за пределами Китая под названием OnePlus Open 2, тогда как в самой стране новинка получит название Oppo Find N5. Это достаточно интересный подход, потому что на деле устройства отличаться друг от друга будут исключительно названиями, но в техническом плане это один и тот же гаджет. Будет интересно посмотреть на его цену и стоимость работы со спутниковой связью, которая явно будет дорогой.
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