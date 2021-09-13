Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фото

Недавно в продаже появились версии камерофона Oppo Find X3 Pro с кожаными задними панелями, а сегодня источники опубликовали фото нового варианта этого смартфона. Новинка получит название Photographer Edition, а её особенностью станет задник из металла и кожи. Так производитель решил обыграть дизайн старых фотоаппаратов. Цена новой версии пока не сообщается.

Что до технических характеристик смартфона, то они останутся прежними. Напомним, что Oppo Find X3 Pro характеризуется основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым чипсетом Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.
Комментарии и отзывы Oppo Find X3 Pro Photographer Edition
Смартфон HiSense U50 оценен в 135 долларов ...
Смартфон HiSense U50 оценен в 135 долларов Компания HiSense пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью U50, которая оценена в 135 долларов. ...
Samsung Galaxy F42 5G получит 6 ГБ ОЗУ...
Samsung Galaxy F42 5G получит 6 ГБ ОЗУВ Google Play Console обнаружились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F42 5G, который еще не был пр...
Камерофон Huawei P50 Pro получил SoC Snapdragon 888 4G...
Камерофон Huawei P50 Pro получил SoC Snapdragon 888 4GКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P50 Pro, которая получила платформы Snapdragon 8...
LG продолжает обновлять свои флагманы до Android 11...
LG продолжает обновлять свои флагманы до Android 11В конце июля 2020 года LG незаметно дебютировала с LG VELVET LTE. В отличие от оригинального устройства, ...
Смартфон Sony Xperia 1 III выходит в Европе...
Смартфон Sony Xperia 1 III выходит в ЕвропеНедавно стали известны американские цены на смартфон Sony Xperia 1 III, а теперь японский производитель п...
Lenovo K13 Pro получит SoC Snapdragon 662...
Lenovo K13 Pro получит SoC Snapdragon 662В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Lenovo K13 Pro, выход которого ожидается в б...
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономнос...
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономносВ конце прошлого месяца стартовали продажи LENOVO K13 Note, использующего в отличие от большинства решени...
OnePlus Nord 2 получит продвинутую камеру ...
OnePlus Nord 2 получит продвинутую камеру Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представ...
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor