Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фото

Что до технических характеристик смартфона, то они останутся прежними. Напомним, что Oppo Find X3 Pro характеризуется основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым чипсетом Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.