Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фото

Недавно в продаже появились версии камерофона Oppo Find X3 Pro с кожаными задними панелями, а сегодня источники опубликовали фото нового варианта этого смартфона. Новинка получит название Photographer Edition, а её особенностью станет задник из металла и кожи. Так производитель решил обыграть дизайн старых фотоаппаратов. Цена новой версии пока не сообщается.

Что до технических характеристик смартфона, то они останутся прежними. Напомним, что Oppo Find X3 Pro характеризуется основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым чипсетом Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.