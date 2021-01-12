Oppo Find X3 Pro показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия информаторов опубликовал качественные изображения смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим несколько необычный дизайн тыльной камеры, которая состоит из четырех модулей. По слухам, речь идет о двух 50-Мп датчиках изображения Sony IMX766 с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, 13-Мп камере с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камере для макро-фото.

Также устройству прочат 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой 10-битной глубины цветы, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт и беспроводной зарядки VOOC Air мощностью 30 Вт.