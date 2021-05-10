Oppo Find X3 будут обновлять в течение трех лет

Компания Oppo объявила о том, что смартфоны серии Oppo Find X3 будут получать патчи безопасности Android три года с момента выхода. Большинство производителей снабжают пользователей обновлениями безопасности системы в течение двух лет, но в последнее время наметился тренд на продление поддержки до трех или даже четырех лет.

Что до Oppo Find X3 Pro, то его главной особенностью считается основная камера с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом.