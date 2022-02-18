Oppo Find X5 Pro будет оснащен процессором Dimensity 9000

Чипсет MediaTek Dimensity 9000 был анонсирован еще в ноябре, но до сих пор не появился ни на одном телефоне. Это должно измениться с выпуском Oppo Find X5 Pro, который как теперь подтверждено, оснащен чипом Dimensity 9000. У Oppo также будет модель с процессором Snapdragon 8 Gen 1, а это означает, что мы впервые увидим один и тот же телефон с двумя высокопроизводительными чипами от конкурирующих производителей.

Oppo Find X5 Pro сначала будет запущен в Китае, а позже ожидается выход на другие рынки. Dimensity 9000 оснащен производительным ядром Cortex-X2 с тактовой частотой до 3,05 ГГц, тремя ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и четырьмя эффективными кластерами Cortex A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Сторона графического процессора покрыта ARM Mali-G710, а чип также поддерживает новейший протокол Bluetooth 5.3. Судя по тизерам, собственный чип Oppo MariSilicone X NPU останется эксклюзивным для Find X5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1.