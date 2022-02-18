Oppo Find X5 Pro будет оснащен процессором Dimensity 9000

Oppo Find X5 Pro сначала будет запущен в Китае, а позже ожидается выход на другие рынки. Dimensity 9000 оснащен производительным ядром Cortex-X2 с тактовой частотой до 3,05 ГГц, тремя ядрами Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и четырьмя эффективными кластерами Cortex A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Сторона графического процессора покрыта ARM Mali-G710, а чип также поддерживает новейший протокол Bluetooth 5.3. Судя по тизерам, собственный чип Oppo MariSilicone X NPU останется эксклюзивным для Find X5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1.