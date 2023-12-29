Oppo Find X7 Ultra показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения флагманских смартфонов Oppo Find X7 и Find X7 Ultra, официальный дебют которых запланирован на 8 января. Модели отличаются не только расцветкой и материалом задней панели, но и количеством модулей основной камеры. Как известно, Find X7 Ultra станет первым в мире смартфоном с двумя перископными камерами. Речь идет о 50-Мп модуле на основе сенсора Sony IMX890 оптического формата 1/1,56 дюйма и 3-кратного оптического зума, а также 50-Мп модуля на датчике Sony IMX858 формата 1/2,51 дюйма и 6-кратного зума. А вот главный модуль у обоих смартфонов базируется на дюймовом датчике изображения Sony LYT-900. Что касается аппаратной платформы, Find X7 получит процессор MediaTek Dimensity 9300, а Find X7 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.