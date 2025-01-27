Oppo Find X8 Ultra получит полностью плоский дисплей

Также устройство получит основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony Lytia LYT-900 размером в 1 дюйм с оптической стабилизацией изображения, перископическую камеру с 6-кратным оптическим зумом на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру тоже на 50 Мп. Кроме того, инсайдеры уверены, что Find X8 Ultra будет представлен в феврале вместе с моделью Find X8 Mini. Флагман должен получить ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку спутниковой связи и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. При этом о цене новинки никто ничего не говорит, потому что есть шанс, что модель будет выпущена в продажу исключительно на территории Китая, а на глобальный рынок её выпускать не будут.