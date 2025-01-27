Oppo Find X8 Ultra получит полностью плоский дисплей

Согласно свежей информации от издания Digital Chat Station, предстоящий флагманский смартфон Oppo Find X8 Ultra станет первым Ultra-смартфоном на рынке, выпущенным в этом году с плоским экраном. Устройство также получит невероятно тонкие рамки вокруг дисплея, что на самом деле в последнее время стало стандартом для смартфонов этого ценового сегмента. И этот шаг, похоже, окончательно завершает эру изогнутых экранов, которые несколько лет назад популяризировала Samsung, а затем активно подхватили китайские производители. Согласно слухам, Find X8 Ultra также получит телеобъектив с макросъёмкой, оснащённый сенсором Sony Lytia LYT-701 на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Также устройство получит основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony Lytia LYT-900 размером в 1 дюйм с оптической стабилизацией изображения, перископическую камеру с 6-кратным оптическим зумом на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру тоже на 50 Мп. Кроме того, инсайдеры уверены, что Find X8 Ultra будет представлен в феврале вместе с моделью Find X8 Mini. Флагман должен получить ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку спутниковой связи и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. При этом о цене новинки никто ничего не говорит, потому что есть шанс, что модель будет выпущена в продажу исключительно на территории Китая, а на глобальный рынок её выпускать не будут.