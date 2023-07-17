Oppo K11 показали на рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями и опубликовал изображение смартфона Oppo K11, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890, который, например, используется во флагмане Oppo Find X6. Это весьма неожиданно, ведь предполагаемая цена Oppo K11 в Китае составит 200 долларов.

По данным китайского регулятора TENAA, Oppo K11 оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.