Oppo K9 Pro 5G выходит в продажу

Компания Oppo объявила о начале китайских продаж смартфона Oppo K9 Pro 5G, который был представлен всего четыре дня назад. Базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 325 долларов, а версия с 12 ГБ оперативной 256 ГБ флеш-памяти обойдётся в 400 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт, модулями Wi-Fi 6 и NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 11.3, толщиной 8,5 мм и массой 180 граммов.