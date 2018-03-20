Oppo R15 официально анонсировали

Состоялся официальный анонс мобильного телефона Oppo R15, который оказался весьма привлекательной новинкой. У гаджета тоже есть эта монобровь на передней панели, которая отъедает немного диагонали дисплея, но в целом гаджет смотрится весьма привлекательно. На лицевой панели помимо самого дисплея и небольшой площадки с камерой больше ничего нет, на тыльной стороне очень красиво разместили площадку с двумя камерами, вспышка расположена отдельно, там же логотип компании. Ниже расположен логотип компании и сканер отпечатков пальцев. В плане производительности продукт должен порадовать большинство пользователей, хотя это не флагманская модель. Мощности вполне достаточно для игр и развлечений другого рода, так что обязательно присмотритесь. Будем ждать информации о стоимости для России.