Oppo Realme 5 и Realme 5 Pro с четырьмя мощными камерами

Oppo Realme 5

Компания Oppo выпустила свои новые топ-модели в линейке смартфонов Realme. Обе модели оснащены не менее чем четырьмя камерами, а также имеют крупные батареи и более мощные процессоры.Доступный Realme 5 имеет большой 6,5-дюймовый экран с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Процессор Snapdragon 665 на основе 11 нм, в то же время он обеспечивает оперативную память 3 ГБ или 4 ГБ, 32/64 / 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 256 ГБ и двойной VoLTE. Система четырехъядерных камер включает 8-мегапиксельную ультра широкоугольную линзу, 12-мегапиксельную первичную линзу, портретную линзу и 2-мегапиксельную макрообъектив, с 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

Oppo Realme 5 Pro

Телефон весит 210 грамм, что в основном связано с большой батареей на 5000 мАч. Можно заряжать только на 10 Вт через микро-USB, но без технологии быстрой зарядки. Смартфон должен стоить около 140 долларов и будет доступен в кристально-фиолетовом или кристально-синем цвете с 27 августа.Realme 5 Pro оснащен 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением Full HD +. Кроме того, у телефона есть 4 ГБ / 6/8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, процессор Snapdragon 712 и аккумулятор 4035 мАч.

Та же система с четырьмя камерами, с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 в качестве основной камеры. Фронтальная камера 16-мегапиксельная с диафрагмой f / 2.0, в то время как этот телефон обеспечивает быструю зарядку VOOC 3.0 20 Вт через USB-C Plus. Функция AI Freezer запоминает поведение и привычки, чтобы экономить энергию и более эффективно запускать приложения. Pro-версия должна стоить около $ 195 и будет доступна в цветах кристально-зеленый или сверкающий синий с 4 сентября.