Oppo Reno 12 Pro получит SoC MediaTek Dimensity 9200+

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo Reno 12 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графическим адаптером Mali-G715 Immortalis MP11, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (телевик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп и 6,7-дюймовым слегка скруглённым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц.