Oppo Reno11 должны представить уже на следующей неделе

Серия смартфонов Reno11 от компании Oppo, которая в последнее время достаточно часто попадала в прицел западных СМИ, почти готова к полноценному релизу и многие пользователи, вероятно, будут заинтересованы в том, чтобы пользоваться смартфонами этой линейки. Правда, стоит понимать, что хотя компания говорит о полноценной мировой презентации, есть огромная вероятность того, что производитель на самом деле сначала запустит данные смартфоны только в Китае, а потом уже будет заниматься релизом за пределами локального рынка. И если верить недавним утечкам, смартфон Reno11 Pro будет оснащён изогнутым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, получит перфорацию в центре дисплея для фронтальной камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, оперативную память LPDDR5x, накопитель UFS 3.1 и батарею на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой проводной зарядки.

На задней панели смартфона будет расположена система из трёх камер — там расположат основной датчик Sony LYT-700 на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и телеобъектив на 32 Мп с датчиком IMX709 и поддержкой зума 2x. У базового Reno11 ожидается аналогичный экран, но за основу производительности выступит уже процессор MediaTek Dimensity 8200, он также получит батарею на 4800 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой проводной зарядки, основную камеру Sony LYT-600 и ту же операционную систему. Проблема в том, что данные смартфоны пока что не обзавелись ценой и их сложно сравнивать с конкурентами.
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