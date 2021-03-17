Oppo Reno5 F оценен в 290 долларов

Компания OPPO провела полноценный анонс смартфона Reno5 F, который не имеет поддержки мобильных сетей 5G. Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P95 с частотой до 2,2 ГГц и графикой PowerVR GM 94446, 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой Bluetooth 5.1, аккумулятором на 4310 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, размеры 160,1:73,2:7,8 мм, массой 172 г и предустановленной ColorOS 11.1 на базе Android 11. Цена смартфона составляет 290 долларов.