Oppo Reno6 Pro+ оценен в $630

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno6 Pro+, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей 5G. Новинка характеризуется предустановленной ColorOS 11.3 на базе Android 11, восьмиядерной платформой Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 650, 8 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация, 16 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (макро), 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Цена базовой версии составляет 630 долларов.