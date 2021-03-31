Oppo Reno6 получит 65-Вт дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo с модельным номером PEPM00, который, как предполагается, появится в продаже под название Oppo Reno6. Итак, устройству прочат поддержку проводной быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, дисплей с кадровой частотой 90 Гц, производительную платформу Dimensity 1200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.

Напомним, что модель предыдущего поколения Oppo Reno5 оснащается 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD + и частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, поддержкой 5G и квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.