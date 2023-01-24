Oppo Reno8T 4G показали на фото

Сетевые источники опубликовали фото смартфона Oppo Reno8T 4G, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 4G (будет и 5G-версия смартфона с процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G), 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор OmniVision), 2 Мп и 2 Мп. Цена устройства составит 400 евро.

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