Oppo готовит к релизу складной широкоформатный смартфон

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo готовит к релизу совершенно новый флагманский складной смартфон — и это устройство, по его словам, получит основной сенсор на 200 Мп и перископический телеобъектив. Предположительно, речь идёт об Oppo Reno X — смартфоне с широкоформатным экраном, который ранее уже фигурировал в утечках и, как ожидается, будет представлен вместе с серией Find X10 позже в этом году. Смартфон якобы получит плоскую панель диагональю 6,3–6,4 дюйма с ультратонкими рамками одинаковой ширины со всех четырёх сторон. Также упоминается дисплей LTPO с разрешением 1,5K, однако новая информация противоречит этим данным в плане камеры — ранее сообщалось о тройной основной камере с главным сенсором на 50 Мп и перископическим телеобъективом. Теперь же речь идёт о 200 Мп, что существенно интереснее.

Возможно, Digital Chat Station раскрыл обновлённые характеристики устройства, но пока нельзя сказать точно, какие данные являются актуальными. При этом сама идея широкоформатного смартфона Oppo вполне может воплотиться в реальном устройстве. Huawei ранее отмечала, что более широкое соотношение сторон удобно для просмотра видео, игр и веб-серфинга, поскольку на экране одновременно помещается больше содержимого по сравнению с традиционными вытянутыми дисплеями. И Samsung наглядно продемонстрировала, что это действительно работает, выпустив смартфон с широким форматом внутреннего экрана. Видимо, Oppo хочет нечто похожее.
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