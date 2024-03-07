Oppo отказалась от релиза Find N5 Flip

В середине февраля появилось довольно интересное сообщение о том, что компания Oppo собирается отказаться от рынка складных устройств из-за снижения своей доли на этом рынке в прошлом году и низких показателей продаж в целом. Вскоре после этого компания выпустила пресс-релиз о том, что никакой рынок складных смартфонов она покидать не планирует и что работа идёт уверенным темпом в этом направлении. Однако уже сегодня достаточно надёжный источник сообщил, что Oppo Find N5 Flip, который должен был стать преемником Find N3 Flip, был отменён производителем. Причина этого не разглашается, но мы предполагаем, что продажи предыдущих поколений складных устройств от Oppo не были достаточно высокими, чтобы оправдать дальнейшее развитие смартфонов в этом направлении.

С другой стороны, рынок только зарождается и в целом у всех показатели продаж не очень высокие — ситуация может измениться через два-три поколения, когда вопрос качества уже не будет настолько критическим. Например, другие производители достаточно активно работают в этом направлении. Недавно инсайдеры сообщали, что Xiaomi Mix Fold 4 будет запущен на мировом рынке и это будет первое складное устройство Xiaomi, которое будут официально продавать за пределами Китая. Да и у Samsung ситуация постепенно улучшается — компания достаточно активно работает над тем, чтобы выпускать складные смартфоны по разумной цене, чтобы повысить спрос среди потенциальных покупателей. Жаль, что Oppo не пошла по этому пути.
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