Oppo отказалась от собственных процессоров

Среди всех последних смартфонов компании не было ни одного устройства на собственном чипе — Oppo Find N2 Flip работает на флагманском MediaTek Dimensity 9000 Plus, а Oppo Find X6 Pro использует чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. При этом компания Oppo является дочерним брендом материнской компании, которая также владеет и OnePlus. Данные компании часто используют одни и те же компоненты в своих гаджетах — систему камер. материнскую плату, процессор, память и так далее. Переход на индивидуальную систему на кристалле, как у конкурентов Apple и Google, мог бы расширить возможности будущих устройств обеих компаний, но данный вопрос, видимо, под силу только настоящим гигантам мобильного рынка. нужно слишком много ресурсов и времени.