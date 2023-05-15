Oppo отказалась от собственных процессоров

Довольно крупная китайская компания Oppo, если верить информации локальных журналистов, закрывает свое подразделение по разработке чипов Zeku и отказывается от идеи проектирования своей собственной системы на кристалле. Возможно, информацию можно было бы проигнорировать, так как слухов на просторах интернета очень много, но эту информацию опубликовало издание South China Morning Post, которое является практически топовым в Поднебесной. Стоит напомнить, что как и компания Apple в своё время, Oppo начала разрабатывать собственные процессоры для обработки изображений, но так и не смогла успешно запустить собственную систему на кристалле, чтобы избавиться от зависимости от других компаний в этом вопросе.

Среди всех последних смартфонов компании не было ни одного устройства на собственном чипе — Oppo Find N2 Flip работает на флагманском MediaTek Dimensity 9000 Plus, а Oppo Find X6 Pro использует чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. При этом компания Oppo является дочерним брендом материнской компании, которая также владеет и OnePlus. Данные компании часто используют одни и те же компоненты в своих гаджетах — систему камер. материнскую плату, процессор, память и так далее. Переход на индивидуальную систему на кристалле, как у конкурентов Apple и Google, мог бы расширить возможности будущих устройств обеих компаний, но данный вопрос, видимо, под силу только настоящим гигантам мобильного рынка. нужно слишком много ресурсов и времени.