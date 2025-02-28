Oppo планирует представить планшет Pad 4 Pro…

Логично предположить, что бренды, у которых одна и та же материнская компания, могут переименовать OnePlus Pad 3 в Oppo Pad 4, а для версии Pro оснастить его чипом Qualcomm. Однако пока это лишь догадки, и многие детали остаются неясными. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации, но планшет в любом случае будет интересен. Всё же на рынке по сей день нет планшетов с настолько мощным процессором, что для многих — большая проблема. Ведь есть пользователи, которые покупают планшет специально для игр и хотят получить от него максимальную производительность, но пока что планшетов на Qualcomm Snapdragon 8 Elite просто нет. Возможно, это связано в том числе с высокой стоимостью чипа, который сделает планшет слишком дорогим.