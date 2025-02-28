Oppo планирует представить планшет Pad 4 Pro

Смартфон флагманского уровня Oppo Find X8 Ultra ожидается уже в апреле, а сегодня стало известно, что на этом же мероприятии, дата которого ещё не назначена, будет представлен и новый планшет. Согласно данным Digital Chat Station, компания анонсирует Oppo Pad 4 Pro — первый планшет на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite на рынке. Инсайдер также сообщил, что на этом же событии дебютирует компактный смартфон Oppo Find X8 Next, но информации о нём не так уж и много. Стоит отметить, что новый планшет выйдет всего через шесть месяцев после своего предшественника Pad 3 Pro, который был официально представлен в октябре вместе с серией Find X8. На тот момент устройство оказалось просто OnePlus Pad 2 под другим названием.

Логично предположить, что бренды, у которых одна и та же материнская компания, могут переименовать OnePlus Pad 3 в Oppo Pad 4, а для версии Pro оснастить его чипом Qualcomm. Однако пока это лишь догадки, и многие детали остаются неясными. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации, но планшет в любом случае будет интересен. Всё же на рынке по сей день нет планшетов с настолько мощным процессором, что для многих — большая проблема. Ведь есть пользователи, которые покупают планшет специально для игр и хотят получить от него максимальную производительность, но пока что планшетов на Qualcomm Snapdragon 8 Elite просто нет. Возможно, это связано в том числе с высокой стоимостью чипа, который сделает планшет слишком дорогим.