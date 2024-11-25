Oppo представила новый планшет Pad 3

Сегодня компания Oppo совместно с производителем мобильных процессоров MediaTek представила свой новый планшет под названием Oppo Pad 3, который стал более доступной альтернативой старшей модели Oppo Pad 3 Pro (поставляется с процессором Snapdragon 8 Gen 3). Стоит сразу отметить, что Oppo Pad 3 выпускается в трёх цветах и оснащается новым процессором Dimensity 8350 от компании MediaTek. Устройство получило 11,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000x800 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой отклика на касания 480 Гц и яркостью до 700 нит. Экран покрыт антибликовым покрытием, которое, по словам Oppo, снижает окружающие блики на 97%. Также планшет поддерживает стилус Oppo Pencil 2, который будет бесплатно включён в комплект предзаказов.

Также планшет получил тонкий корпус всего на 6,3 мм и весит 536 граммов. Внутри корпуса расположена батарея на 9520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, плюс Oppo Pad 3 оснащён двумя камерами по 8 Мп — речь про фронтальную камеру и основную. Устройство также получило четыре встроенных динамика для объёмного звучания и, что очень интересно, планшет работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15, что для рынка планшетов большая новость. Также предусмотрена функция Circle to Search, позволяющая выделять контент на экране и получать ответы с помощью искусственного интеллекта. Довольно интересное устройство — теперь осталось просто подождать цен для глобального рынка электроники.