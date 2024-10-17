Oppo представила прошивку ColorOS 15

Сегодня компания Oppo официально представила новую прошивку под названием ColorOS 15 на базе операционной системы Android 15 и озвучила подробную дорожную карту по обновлению старых устройств, включая смартфоны OnePlus в Китае. Судя по этой информации, прошивка OxygenOS 15 выйдет 24 октября (уже в следующий четверг, да, долго ждать не придётся). И в рамках анонса данной прошивки производитель делает особый акцент на том, что система будет работать в паре с искусственным интеллектом, что в последнее время на самом деле не новость. При этом OnePlus пока что не раскрывает подробностей, но компания работает над функциями ИИ уже несколько месяцев — начиная с инструмента AI Eraser в апреле и до проектов Gemini и недавно представленного Gemini Live (версия Google AI для диалогов в режиме реального времени).

Есть шанс, что производитель интегрирует все эти решения в свои смартфоны нового поколения и в старые посредством прошивки, но пока что это лишь предположения. И, естественно, все будущие смартфоны компании выйдут с новой операционной системой из коробки — OnePlus 13 ожидается в конце этого месяца, по крайней мере, в Китае (глобальный запуск, возможно, состоится в начале 2025 года). Это хорошая новость для тех, кто хотел бы получить новую операционную систему первым, потому что та же Samsung пока что лишь тестирует новые решения и пока что не может назвать точной даты релиза новой операционной системы. Это немного огорчает фанатов, а у OnePlus и Oppo таких бед нет.