Oppo представила самый тонкий складной смартфон на планете

Сегодня компания Oppo официально представила самый тонкий складной смартфон в мире — в разложенном состоянии толщина Find N5 составляет всего 4,21 мм. Это практически на уровне толщины порта USB Type-C. В сложенном виде он демонстрирует толщину 8,93 мм, что делает его самым тонким складным смартфоном-книжкой на сегодняшний день. Для сравнения — предыдущий лидер Honor Magic V3 имел толщину 4,35 мм в раскрытом виде и 9,3 мм в сложенном. Galaxy Z Fold6, в свою очередь, заметно толще — 5,6 мм и 12,1 мм соответственно. Ключевым элементом нового смартфона стал новый шарнир Titanium Flexion Hinge, который на 26% компактнее, чем в Find N3, при этом он стал ещё прочнее. Oppo применила сложную 3D-печатную титановую пластину и карбоновый композит, что помогло снизить вес устройства до 229 граммов. Кроме того, Find N5 — первый в мире складной смартфон с водозащитой по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

Он выдерживает мощные струи горячей воды и погружение под воду, а рамка устройства выполнена из алюминия серии 7000. Более того, новый шарнир также позволил Oppo минимизировать складку на основном дисплее. Ещё стоит отметить, что Find N5 оснащён 8,12-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Внешний дисплей — 6,62-дюймовый LTPO OLED с Full HD+, 1-120 Гц и соотношением 20,7:9. Довольно интересное устройство, но практичность такого корпуса ещё предстоит проверить. Всё же такой тонкий корпус очень легко сломать.