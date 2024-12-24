Oppo представила смартфон A5 Pro

Сегодня смартфон Oppo A5 Pro, слухи о котором ходили с прошлого месяца, был официально анонсирован — он оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Экран имеет вырез в центре для фронтальной камеры на 16 Мп, а также встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев. На тыльной панели смартфона расположено сразу две камеры — основная на 50 Мп и монохромная на 2 Мп (датчик глубины). В основе Oppo A5 Pro лежит процессор Dimensity 7300 от компании MediaTek, который идёт с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. Кроме того, устройство работает на операционной системе Android 15 с оболочкой ColorOS 15, однако пока неизвестно, сколько лет обновлений программного обеспечения будет предоставлено производителем.

Также смартфон получил защиту от пыли и воды с рейтингом IP66/68/69, сертификацию военного уровня GJB150A-2009 и устойчивость к падениям. Ещё гаджет получил батарею ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, поддержку 5G, стереодинамики, NFC и специальный режим влажного экрана, который позволяет управлять устройством даже в перчатках или с мокрыми руками. Да и стоит смартфон в самой доступной комплектации на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти всего 270 долларов, что делает его крайне интересным решением по современным меркам. Особенно с таким качественным дисплеем и чипом.