Oppo представила смартфон A53 начального уровня

Oppo A53 представила смартфон начального уровня с чипсетом Qualcomm Snapdragon 460.

Это восьмиядерный процессор начального уровня, использующий архитектуру Kryo. Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600x720 пикселей с частотой обновления 90 герц частоту дискретизации касания 120 Гц. Также новинку оснастили 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с запатентованной Oppo RAM + оптимизацией памяти, алгоритмом, который обеспечивает более плавную работу телефона и ускоряет загрузку приложений.

Другие функции включают в себя большую батарею емкостью 5000 мАч , хранилище UFS 2.1 емкостью 128 ГБ и расширяемую память до 256 ГБ с помощью карты MicroSD.

Основная камера получила главный модуль на 13 МП, а селфи камера получила 16 МП. Oppo A53 будет доступен в двух цветовых решениях - Electric Black и Fancy Blue. Смартфон получил рекомендуемую розничную цену 238 долларов США.