Oppo разрабатывает собственный мобильный процессор

На текущий момент практически у всех крупных производителей смартфонов есть собственные мобильные процессоры — у Apple они буквально самые производительные в мире, у Samsung тоже есть свои процессоры, пусть они пока что не могут тягаться с конкурентами. Есть новости о том, что некоторые китайские компании работают над вопросом создания своего чипа, чтобы не зависеть от западных технологий, а теперь и Oppo, если верить информации инсайдеров, подготовилась к релизу своего собственного мобильного процессора. Правда, здесь хотелось бы уточнить, что пока что информация носит весьма отдалённый от правды характер и точно говорить о скором релизе мобильного процессора не может никто. Но это было бы весьма логичным для данной компании.

Дело в том, что хотя в России Oppo и не является лидером по продажам, на мировой арене компания показала себя с наилучшей стороны, да и на локальном рынке у Oppo продажи просто отличные. Получается, что производителю самое время переходить на свои собственные процессоры, чтобы через пару лет иметь возможность совершенно спокойно отказаться от чипов Qualcomm и MediaTek в пользу собственной разработки. Это позволяет также улучшить оптимизацию под каждый новый смартфон бренда, а стоимость производства процессора будет ниже, чем если его покупать у конкурентов. Будем надеяться, что инсайдеры не ошиблись и вскоре мы увидим действительно интересное устройство нового поколения на новом свежем чипе с логотипом Oppo.
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