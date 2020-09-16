Оптимальный чехол для Xiaomi Poco F2 Pro

Очень часто пользователи не знают, как выбрать чехол для Xiaomi Poco F2 Pro, на что стоит обращать своё внимание, а какие элементы можно смело пропустить. Это действительно важный процесс, так как смартфон без дополнительных аксессуаров достаточно плохо справляется со своими основными задачами, ведь пользователь то и дело будет замечать на корпусе своего смартфона царапины или даже мелкие трещины. Чтобы этого не произошло, достаточно просто приобрести недорогой вариант чехла, который будет принимать на себя все удары и при этом вы не будете переживать о самом смартфоне. Мы решили рассказать об основных вариантах чехлов, чтобы вы понимали их преимущества и недостатки, правильно расставляли приоритеты и могли получить лучшее из того, что есть.

Начать стоит с самого популярного чехла — накладки. Это такой вариант аксессуара, который накладывается на тыльную сторону смартфона и цепляется на гаджет при помощи боковых панелей с загнутой формой. Вероятно, вы видели такие чехлы у многих пользователей, так как они достаточно доступные, при этом обладают всеми необходимыми параметрами и защищают тыльную сторону смартфона от повреждений. Да и стоит отметить, что благодаря панелям, на которые цепляется смартфон, передняя часть гаджета тоже немного защищена от повреждений. Это крайне популярный формат, который стоит разумных денег, весит минимум и выполняет свою задачу на сто процентов.

Также популярностью пользуются чехлы-книжки. Это такой аксессуар, который защищает устройство как с фронтальной стороны, так и с тыльной, так как сам чехол состоит из двух половинок. Это более надежный вариант, ведь при падении устройство полностью защищено что с лицевой, что с тыльной стороны. Правда, есть и недостаток — фронтальная панель защищается некой шторкой, которую с чехла нельзя снять и она будет с вами постоянно, в ходе всего использования гаджета. Более того, устройство достаточно тяжелое и толстое становится при использовании данного варианта аксессуара, так что не всем пользователям это подходит. Но, конечно, степень защиты заметно выше, что тоже немаловажно.

В любом случае, мы не рекомендуем пренебрегать защитой своего смартфона, так как устройство после падения или получения серьезных царапин придется ремонтировать, а это куда дороже, чем покупка даже достаточно качественного чехла от крупного производителя.
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