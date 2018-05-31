Optoma NuForce BE Free5 стоят 99 баксов...

В последнее время очень много новостей о беспроводных наушников самого разного дизайна и стоимости — кто-то привлекает пользователя качеством звука, а кто-то делает упор на низкую стоимость. Собственно, новинка Optoma NuForce BE Free5 стоит всего 99 долларов и скорее относится ко второму варианту устройств. Это наушники-затычки, которые никак не соединяются проводами друг между другом. Вы просто вставляете наушники в уши и слушаете музыку. соединение беспроводное, внутри каждого наушника находится батарея, которая обеспечивает устройству длительную автономную работу. Сказать про звук что-то тяжело, ведь получить хорошее качество в столь доступном сегменте будет проблематично даже с проводными вариантами. Но, если у вас смартфон без 3,5-мм выхода, то обязательно стоит посмотреть на этот вариант.