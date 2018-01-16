Optoma UHD51 с голосовым помощником

Пока другие компании стараются в своих проекторах улучшить качество изображения и все в таком духе, разработчики новинки Optoma UHD51 пошли другим путем - они показали проектор, который поддерживает голосовые команды. Это круто, так как вы можете включить его, дать команду показать какой-то фильм из библиотеки или что-то в таком духе, открыть сайт или станицу из книги и читать на большом полотне. Это очень крутая фишка и странно, что другие производители еще не догадались выпустить что-то подобное в продажу. С другой стороны, это тоже концепт и пока говорить о скором релизе как-то рано. Нужно подождать и когда другие компании начнут внедрять свои решения, тогда можно будет приобретать проектор по приличной цене и радоваться широкому набору всевозможных функций. Проекторы будут крутыми совсем скоро.