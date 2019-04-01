Опубликован рендер Samsung Galaxy A90 с выдвижной фронтальной камерой

В сети появился якобы официальный рендер смартфона Samsung Galaxy A90, который будет представлен 10 апреля вместе с младшими моделями Galaxy A20e, Galaxy A40 и Galaxy A60. Изображение демонстрирует почти полностью безрамочный дисплей без вырезов и врезанной в активную область экрана фронтальной камеры. Селфи-камера будет размещена в выдвижном модуле прямо по центру. Также отметим встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и вертикально ориентированную тройную основную камеру. Судя по всему, нас ждет почти топовый смартфон, близкий к флагманским моделям Samsung Galaxy S10.