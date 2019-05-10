Опубликован тизер материнской платы MSI для CPU Ryzen 3000

Компания MSI решила подогреть интерес публики к грядущему выходу нового поколения процессоров AMD Ryzen, опубликовав тизер соответствующей материнской платы. Изделие будет принадлежать к линейке Meg Ace. При этом в цифрах имеется намек не только на процессоры Ryzen 3000. Цифры 5 и 7 говорят о чипсете X570, а шестерка в середине намекает на адаптер стандарта Wi-Fi 6. Предполагается, что новые изделия будут представлены на грядущей выставке Computex 2019, старт которой в этом году намечен на 29 мая.