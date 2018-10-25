Опубликован тизер смартфона Meizu Note 8 с вырезом и без него

Компания Meizu опубликовала любопытный тизер смартфона Note 8, анонс которого состоится уже сегодня. Дело в том, что аппарат на фото показан как с вырезом в верху экрана, так и без него. Вряд ли при предполагаемой цене Meizu Note 8 будет слайдером, как представленный сегодня флагман Xiaomi Mi Mix 3. Возможно, смартфон получит две версии, которые будут отличаться в том числе экранами.

Ранее сообщалось, что аппарат получит чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп и 5 Мп, а также объективом с диафрагмой F/1,9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также аккумулятор на 3600 мАч. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.