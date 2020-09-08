Опубликована первая распаковка Poco X3 NFC

В сети появилось первое видео распаковки и тестирования смартфона Poco X3 NFC, который появится в продаже через несколько дней. Напомним, что аппарат оснастили чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC. Старт продаж намечен на 11 сентября по цене в 230 и 270 долларов за версии с 6/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Предзаказ предлагается оформить за 200 и 250 евро.