Опубликована первая разборка Google Pixel 5a 5G

YouTube-канал PBKreviews опубликовал первую разборку смартфона Google Pixel 5a, который был представлен на прошлой неделе. Авторы оценили ремонтопригодность новинки на 5 баллов из 10 возможных. Из минусов – обилие клея и пленки, затрудненный доступ к некоторым компонентам и винты разной длины.

Напомним, что смартфон доступен для покупки в США и Японии по цене в 450 долларов. Новинка оснащается алюминиевым корпусом, защитой от пыли и воды (IP67), 6,34-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой, чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 16 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 8 Мп, стереодинамиками, 3,5-мм аудоразъемом, АКБ емкостью 4680 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.