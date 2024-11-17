Опубликована первая разборка Red Magic 10 Pro+

В сети появилось первое видео с разборкой новенького флагмана Red Magic 10 Pro+, который получил не только интересный дизайн, но и внутреннюю компоновку. Итак, специалисты отметили наличие верхнего и нижнего динамиков AAC 1115K, подэкранной селфи-камеры на базе 16-Мп датчика OmniVision, турбины охлаждения с увеличенной на 1000 оборотов в минуту скоростью вращения, металлической сетки воздухозаборника, пластины из композитного жидкого металла для лучшего теплоотведения, двухсекционного аккумулятора суммарной мощностью 7050 мАч, пиковой зарядки 91 Вт в первые три минуты с последующим снижением до 50 Вт (время на полный заряд составляет 33 минуты), яркости дисплея 662 нит в помещении и 1551 нит на солнце (заявлено 2000 нит), интерфейса USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с и линейного вибромотора DMEGC LM0815B.