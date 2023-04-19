Опубликована подборка фотографий с Xiaomi 13 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe поделился большой подборкой фотографий, сделанных на представленный вчера топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra. Снимки были сделаны на различные модули и в различных условиях. Самое главное, что автором фото выступил не профессиональный фотограф, как в случае с рекламными снимками, а обычный пользователь.

Напомним, что главной особенностью Xiaomi 13 Ultra стала основная камера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ). Цена смартфона в Китае стартует от 865 долларов.