Опубликованы живые фото смартфона Oppo Ace 2

2020-04-14, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Oppo Ace 2; [88]
В сети были выложены качественные фотографии, только вчера анонсированного смартфона Oppo Ace 2, а также был опубликован ролик, где показан весь процесс распаковки и комплект поставки новинки. В комплект, помимо самого телефона, входят силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель и наушники.

Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью до 500 кд/м2, квадрокамерой с главным датчиком изображения Sony IMX586 на 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт, беспроводной зарядкой на 40 Вт и обратной беспроводной зарядкой 10 Вт, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и ОС Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1.


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