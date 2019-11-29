Опубликованы фото с камеры смартфона Honor V30 Pro

Несколько дней назад бренд Honor анонсировал новые флагманские смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, главной особенностью которых стала Camera Matrix. Сегодня производитель опубликовал пару видеороликов, которые призваны объяснить, почему матричная камера может делать отличные снимки в темное время суток и снимать плавное видео. Также Honor поделились несколькими фотографиями с основной камеры, позволяющими оценить возможности местного зума. А еще один снимок демонстрирует работу сдвоенной фронтальной камеры, один из модулей которой может похвастаться сверхширокоугольной оптикой.