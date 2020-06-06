Опубликованы фото с камеры смартфона Huawei P40 Pro+

Сегодня стартовали продажи долгожданного топового камерофона Huawei P40 Pro, и практически сразу в сети появились снимки, демонстрирующие его фотовозможности. Разумеется, фотографии акцентируют внимание на 10-кратном оптическом, 20-кратном гибридном и 100-кратном цифровом зуме. Также камера может похвастаться двойной системой оптической стабилизации и главным 1/1,28-дюймовым датчиком Sony IMX700 разрешением 50 Мп и объективом с диафрагмой f/1,9. Версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти оценена в 1119 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти – в 1245 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro+
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