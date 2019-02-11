Опубликованы фото видеокарты Galax GeForce GTX 1660 Ti

Сетевые источники опубликовали живые фото коробки из-под видеокарты Galax GeForce GTX 1660 Ti. Ее официальный анонс ожидается в конце этого месяца, а в следующем должна выйти GTX 1660. Стоит отметить, что на упаковке не сказано о трассировке лучей – скорее всего, видеокарта не получит аппаратной поддержки данной технологии. Судя по фото, 3D-карту оснастят 6 ГБ памяти GDDR6, интерфейсами DVI, HDMI, DisplayPort и системой охлаждения с двумя 90-мм вентиляторами. По слухам, новинка будет характеризоваться 1536 ядрами CUDA и 192-разрядной шиной памяти.