Опубликованы характеристики нового мобильного девайса Meizu M8 (M6T)

2018-05-28, Автор - Татьяна Шмелева; [139]
Появились изображения и характеристики нового мобильного девайса Meizu M8 (M6T). Что касается технических характеристик Meizu M8 (M6T), то он имеет 5.7-дюймовый дисплей, четырёхъядерный процессор Spreadtrum SC9850 и 2/3/4 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ. Сзади у аппарата Meizu M8 (M6T) установлена двойная основная камера на 13 Мп + 2 Мп. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3230 мА.ч. Дебют новинки Meizu M8 (M6T) ожидается уже завтра. Приобрести устройство Meizu M8 (M6T) можно будет за 150 долларов.


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