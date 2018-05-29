Опубликованы новые изображения смартфона Moto Z3 Play

В сети появились новые изображения Moto Z3 Play. Гаджет получит 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 636, который объединяет восемь ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 509. В тыльной части расположится сдвоенная 12-мегапиксельная камера. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Анонс новинки состоится 6 июня в Бразилии. Цена составит около 400 долларов.