Опубликованы новые изображения смартфона Moto Z3 Play

2018-05-29, Автор - Татьяна Шмелева; [62]
В сети появились новые изображения Moto Z3 Play. Гаджет получит 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 636, который объединяет восемь ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 509. В тыльной части расположится сдвоенная 12-мегапиксельная камера. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Анонс новинки состоится 6 июня в Бразилии. Цена составит около 400 долларов.


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