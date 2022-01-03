Опубликованы первые фото с камеры смартфона iQOO 9 Pro

Бренд iQOO опубликовал фотографии, сделанные на сверхширокоугольный модуль смартфона iQOO 9 Pro, который может похвастаться углом обзора 150°. Отмечается, что два снимка были сделаны в режиме «рыбий глаз».

Ранее стало известно, что смартфоны серии iQOO 9 получат тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик изображения Samsung GN5 и осевая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL JN) и 16 Мп (2,5-кратный оптический зум), платформу Snapdragon 8 Gen 1, изогнутый дисплей Samsung E5 AMOLED поколения LTPO 2.0 с кадровой частотой обновления до 120 Гц и разрешением QHD+, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Официальный релиз смартфонов запланирован на 5 января.

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