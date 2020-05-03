Опубликованы первые изображения платы ASUS ROG Maximus XII Apex

ASUS ROG Maximus XII Apex, как и предыдущая версия, предназначена для оверклокеров и энтузиастов строящих мощные системы. По заявлению ASUS, плата способна взять отметку 5000 МГц оперативной памяти.

Разгонный потенциал обеспечивают качественные компоненты и различные настройки материнской платы. 16 фаз питания и массивный радиатор охлаждают зону VRM. BIOS платы Maximus XII Apex предлагает множество настроек для экстремального разгона. Плата демонстрирует необычное расположение SATA портов.

Дополнительная карта ROG.DIMM2 позволяет установить сразу два накопителя M.2. Всего плата предлагает до восьми SATA портов. Два полноразмерных PCIe слота 3.0 x16. Звуковая карта ROG SupremeFX. Плата имеет встроенную RGB-подсветку.

На задней панели расположены: сетевой контроллер Intel I225-V и модуль Intel AX201 Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1, USB 3.2 G2, USB 3.2 G1. Более подробная информация появится после официального анонса.
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