Опубликованы примеры фото с 200-Мп камеры в Samsung Galaxy S23 Ultra

Инсайдер Ice Universe поделился новыми фотографиями, сделанными на представленный сегодня ночью флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Источник демонстрирует работу основного 200-Мп модуля, камеры с 10-кратным оптическим зумом, портретного и ночного режимов.

Напомним, что аппарат характеризуется 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, разогнанной до 3,36 ГГц однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ ОЗУ, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной надстройкой One UI 5.1.

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