Опубликованы примеры фото с камеры Huawei Nova 5 Pro

Сетевые источники опубликовали примеры фотографий, сделанных на фронтальную камеру еще не представленного смартфона Huawei Nova 5 Pro. По словам источника, снимки были сделаны в условиях недостаточного освещения и в более благоприятных условиях 32-Мп камера сработает еще лучше. Напомним, что смартфону также прочат OLED-дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, четверную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 40 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Официальный анонс запланирован на 21 июня.